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15:13, 19 апреля 2024Бывший СССР

В Одессе прогремел еще один взрыв

В Одессе снова произошел взрыв

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В Одессе снова произошел взрыв на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

«Новые взрывы в Одессе», — говорится в сообщении, опубликованном в пятницу, 19 апреля, в 15:02.

За час до этого в городе также прогремело несколько взрывов. Сообщение о первом взрыве появилось 19 апреля около 13:50. После этого в городе начался пожар.

Ранее о взрывах в Одессе сообщалось утром этого же дня. Отмечается, что в городе была объявлена воздушная тревога. Кроме того, три взрыва произошли в Днепропетровске.

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      Александр Курбатов
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