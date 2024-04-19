В ОП порассуждали о стрельбе на поражение по попавшему в скандал главе МЧС Чечни

Рогов: главе МЧС Чечни Цакаеву повезло из-за не открывших огонь полицейских

Задержанному в Дагестане и попавшему в скандал главе МЧС Чечни Алихану Цакаеву повезло, так как сотрудники полиции во время оперативных мероприятий не открыли по нему огонь на поражение. Об этом в своем Telegram-канале порассуждал член Общественной палаты (ОП) России Владимир Рогов.

Общественник напомнил о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» и ряде случаев задержания подозреваемых в подготовке других террористических актов и отметил, что в таких условиях полицейские могли бы действовать жестко, увидев, что «огромный внедорожник, находящийся в розыске, с наглухо тонированными стеклами мчится по встречной полосе и не реагирует на требования сотрудников МВД».

Рогов порассуждал, что находящиеся в напряжении из-за непростой ситуации в стране полицейские могли бы применить спецсредства «вплоть до открытия огня на поражение». «Генералу Алихану Цакаеву же несказанно повезло. Он остался жив, здоров и на свободе», — подытожил член ОП.

14 апреля Цакаева попытались задержать сотрудники ДПС Дагестана. Министр не подчинился требованиям полицейских и, по некоторым данным, пытался скрыться, едва не наехав на одного из сотрудников. Комментируя публикации о Цакаеве, глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал действия дагестанских силовиков, заявив, что «гнать надо их из структур с треском», и назвал ситуацию с Цакаевым провокацией.