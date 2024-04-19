Великобритания смягчила условия допуска россиян на турниры на территории страны

Великобритания не будет требовать от российских атлетов подписывать декларации

Министр спорта Великобритании Стюарт Эндрю заявил, что страна смягчила условия допуска российских спортсменов на международные турниры на территории государства. Об этом сообщает The Times.

Эндрю рассказал, что от российских атлетов больше не будут требовать подписывать специальные декларации о нейтралитете. Отмечается, что Великобритания отправила письмо с решением главам Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху и Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонсу.

В марте 2023 года Ассоциация лаун-тенниса Великобритании, организующая Уимблдон, разрешила участвовать в турнире российским и белорусским теннисистам, подписавшим «декларацию о нейтралитете». Позже появилась информация, что спортсмены согласились на это условие.

Россиян и белорусов допустили к Играм в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.