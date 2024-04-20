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07:32, 21 апреля 2024Спорт

Фитнес-тренер рассказала об опасности отказа от суставной разминки

Фото: Nikola Murniece / Unsplash

Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала о том, чем опасен отказ от суставной разминки перед занятиями в тренажерном зале. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

По ее словам, это приводит к болям после физической нагрузки и травмам. «Суставная разминка подготавливает организм к предстоящим нагрузкам, разогревает мышцы, тонизирует сердечно-сосудистую систему и плавно повышает частоту сердечных сокращений до 100 ударов в минуту», — заявила Соболь.

По словам тренера, разминка занимает 10-15 минут. «Это могут быть прыжки на скакалке, легкий бег, вращательные движения. Растяжку лучше делать после суставной разминки. Однако своим подопечным я рекомендую делать растяжку после тренировки», — заключила тренер.

Ранее фитнес-тренер Анна Маркова назвала лучшие упражнения на пресс для женщин старше 40 лет. Для проработки верхнего пресса она посоветовала делать просто прямые скручивания и прямые скручивания с поднятыми ногами. Нижний пресс можно улучшить с помощью «ножниц», кругов ногами и скручиваний таза. Проработать косые мышцы живота помогут боковые скручивания и скручивания «локоть к колену».

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      Алексей Гусев
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