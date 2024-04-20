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15:48, 20 апреля 2024Забота о себе

Названы способы снять напряжение и боль в шее

Физиотерапевт Кайзер призвала спать на правильной подушке для здоровья шеи

Фото: Dmytro Zinkevych / Shutterstock / Fotodom

Врач ЛФК и физиотерапевт Кристина Кайзер призвала спать на правильной подушке и регулярно делать упражнения, чтобы снять напряжение и боль в шее. Эти и другие способы поддержания здоровья она назвала в Telegtram-сообществе клинического госпиталя «Мать и дитя».

Первым делом физиотерапевт рекомендовала выполнять упражнения для расслабления мышц шеи: вращательные движения головой, наклоны и легкий массаж. Также, по словам доктора Кайзер, необходимо следить за осанкой — держать спину ровно при ходьбе и особенно при сидении.

Также предотвратить появление напряжения и боли в шее поможет сон на правильной ортопедической подушке, компресс и теплый душ.

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      Вера Владзиевская
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