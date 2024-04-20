Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:51, 20 апреля 2024Россия

Россиян предупредили об угрозе чумы и гепатита на затопленных территориях

Кандидат биологических наук Федоров заявил о риске гепатита в зоне подтопления

На затопленных из-за половодья территориях России существует угроза распространения африканской чумы, гепатита и малярии, предупредил в разговоре с РИА Новости кандидат биологических наук, директор АНО «Зелёная цивилизация» Дмитрий Федоров. Он объяснил, что пиковые паводки приводят к ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки и образованию благоприятных условий для развития возбудителей различных болезней.

«Затопленные поймы и прогреваемые мелководья — это очень хороший экологический ресурс для массового размножения различных видов комаров, в том числе которые являются переносчиками возбудителей малярии», — рассказал эксперт.

Федоров добавил, что из-за затопления туалетов и выгребных ям образуется угроза распространения гепатита и дизентерии. «Кроме того, могут быть затоплены природные очаги распространения африканской чумы свиней», — отметил кандидат биологических наук.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что в Кургане на данный момент наблюдается пик паводка. По его словам, самыми большими точками напряжения являются участки дамбы

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Из дела осужденного за экстремизм Игоря Стрелкова пропал ключевой документ. О какой бумаге идет речь, и чем она важна?

      Россиян предупредили об угрозе чумы и гепатита на затопленных территориях

      В подконтрольном Украине Запорожье произошла серия взрывов

      Microsoft признала ошибку Copilot

      Российский военный обвинил ВСУ в маскировке под гражданских лиц

      В Минобороны отчитались об успешных действиях по освобождению Работино

      Вода в Ишиме в Тюменской области за шесть часов поднялась на 40 сантиметров

      В Германии предложили сбивать российские ракеты над Украиной с территории Польши

      Полковник объяснил выбор времени нанесения Россией ударов по энергетике Харькова

      Суд в Москве арестовал предполагаемых участников банды из Белгородской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше