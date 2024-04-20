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00:29, 20 апреля 2024Мир

США ввели санкции против трех китайских фирм и белорусской компании

США ввели санкции против трех китайских компаний и белорусского МЗКТ

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении четырех компаний, якобы причастных к передаче оборудования Пакистану для создания ракет. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

Речь идет о китайских фирмах Xi'an Longde Technology Development Company Limited, Tianjin Creative Source International Trade Co, Ltd, Granpect Co Ltd, а также о Минском заводе колесных тягачей.

Ранее Министерство коммерции Китая призвало США отменить повышенные пошлины на сталь и алюминий из КНР. Пекин пригрозил принятием необходимых мер для защиты своих интересов. Ведомство также подчеркнуло, что давление Вашингтона на другие государства для того, чтобы ограничить поставки китайской продукции, приведет к снижению безопасности и стабильности мировых цепочек поставок.

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      Маргарита Пименова
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