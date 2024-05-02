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21:17, 2 мая 2024Спорт

«Спартак» узнал соперника по финалу Пути регионов Кубка России

«Балтика» вышла в финал Пути регионов Кубка России и сыграет со «Спартаком»

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Московский «Спартак» узнал соперника по финалу Пути регионов Кубка России по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В четверг, 2 мая, в полуфинале нижней сетки турнира «Ростов» дома принимал «Балтику». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей единственный мяч забил Тигран Аванесян на четвертой минуте.

В финале Пути регионов калининградцы сыграют со «Спартаком», который в своем полуфинале победил «Динамо» (2:0). Встреча за право сыграть в решающем матче турнира пройдет 14 мая.

Финал Кубка России состоится 2 июня на столичном стадионе «Лужники». Действующим обладателем титула является ЦСКА.

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      Алексей Гусев
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