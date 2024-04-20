Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Рубин
1:1
Завершен
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|25-й тур
Балтика
2:1
Завершен
Крылья Советов
МИР Российская Премьер-лига|25-й тур
ЦСКА
1:0
2-й тайм
live
Ахмат
МИР Российская Премьер-лига|25-й тур
Вулверхэмптон
Сегодня
21:30 (Мск)
Арсенал
Англия - Премьер-лига|34-й тур
19:56, 20 апреля 2024Спорт

Тренер «Локомотива» рассказал о роли журналистов в поражениях клуба в финале КХЛ

Тренер «Локомотива» Никитин заявил, что игроки начитались СМИ перед финалом КХЛ

Фото: Yevgeny Philippov / Globallookpress.com

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин рассказал о том, какую роль сыграли журналисты в поражениях его команды в финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги от магнитогорского «Металлурга». Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, хоккеисты начитались материалов в СМИ и поверили в то, что легко выиграют титул. «Это опыт, на своей шкуре парни проходят через это. Есть еще нюансы нехоккейные, которые нужно иметь в виду, через это нужно уметь проходить», — заявил тренер.

Ранее 20 апреля «Локомотив» со счетом 0:1 проиграл «Металлургу» на выезде и уступает в серии со счетом 0-2. Следующие две игры серии пройдут в Ярославле.

«Металлург» является двукратным обладателем Кубка Гагарина. «Локомотив» никогда не выигрывал трофей.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      В США приняли законопроект о конфискации активов России в пользу Украины

      Подпольщик сообщил о подготовке ВСУ новой линии обороны за Херсоном

      В США заявили о нежелании Вашингтона прийти к миру на Украине

      Над Калужской областью объявили сигнал «Ковер» и закрыли небо

      Украинские малоразмерные воздушные шары уничтожили над территорией России

      Американский завод полностью перешел на производство «зеленого» топлива

      Политолог высказался о связи усталости украинцев от СВО и обстановки на фронте

      Силами ПВО обнаружены и сбиты несколько БПЛА в Калужской области

      Десять человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Подмосковье

      В Дагестане восемь таможенников осудили за организацию преступного сообщества

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше