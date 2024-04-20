Тренер «Локомотива» рассказал о роли журналистов в поражениях клуба в финале КХЛ

Тренер «Локомотива» Никитин заявил, что игроки начитались СМИ перед финалом КХЛ

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин рассказал о том, какую роль сыграли журналисты в поражениях его команды в финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги от магнитогорского «Металлурга». Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, хоккеисты начитались материалов в СМИ и поверили в то, что легко выиграют титул. «Это опыт, на своей шкуре парни проходят через это. Есть еще нюансы нехоккейные, которые нужно иметь в виду, через это нужно уметь проходить», — заявил тренер.

Ранее 20 апреля «Локомотив» со счетом 0:1 проиграл «Металлургу» на выезде и уступает в серии со счетом 0-2. Следующие две игры серии пройдут в Ярославле.

«Металлург» является двукратным обладателем Кубка Гагарина. «Локомотив» никогда не выигрывал трофей.