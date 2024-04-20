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15:39, 20 апреля 2024Наука и техника

В Британии запустили производство «самого смертоносного» танка

В Британии выпустили восемь прототипов модернизированных танков Challenger 3
СюжетМинобороны:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Британия запустила производство модернизированного танка Challenger 3, который в Лондоне охарактеризовали как «самый смертоносный». Об этом говорится на сайте правительства королевства.

Завод Rheinmetall выпустил восемь прототипов боевой машины. «В более опасном мире потребность в таких машинах, как Challenger 3, становится насущной, поскольку угрозы, с которыми сталкивается Великобритания, растут. Этот танк станет основой боевых возможностей британской армии и неотъемлемой частью сил сдерживания Великобритании», — заявил глава Минобороны страны Грант Шаппс.

Отмечается, что танк обладает усовершенствованной броней и разрушительной огневой мощью, что делает его «самым смертоносным и живучим танком, когда-либо использовавшимся британской армией».

Ранее военный обозреватель Дэвид Экс выступил с мнением, что Великобритания поставила Украине свои танки Challenger 2 без комплектов дополнительной брони.

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      Варвара Кошечкина
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