В Британии запустили производство «самого смертоносного» танка

В Британии выпустили восемь прототипов модернизированных танков Challenger 3

Британия запустила производство модернизированного танка Challenger 3, который в Лондоне охарактеризовали как «самый смертоносный». Об этом говорится на сайте правительства королевства.

Завод Rheinmetall выпустил восемь прототипов боевой машины. «В более опасном мире потребность в таких машинах, как Challenger 3, становится насущной, поскольку угрозы, с которыми сталкивается Великобритания, растут. Этот танк станет основой боевых возможностей британской армии и неотъемлемой частью сил сдерживания Великобритании», — заявил глава Минобороны страны Грант Шаппс.

Отмечается, что танк обладает усовершенствованной броней и разрушительной огневой мощью, что делает его «самым смертоносным и живучим танком, когда-либо использовавшимся британской армией».

Ранее военный обозреватель Дэвид Экс выступил с мнением, что Великобритания поставила Украине свои танки Challenger 2 без комплектов дополнительной брони.