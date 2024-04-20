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13:17, 20 апреля 2024Интернет и СМИ

В Кремле заявили о сознательных атаках ВСУ на российских журналистов

Песков заявил, что ВСУ сознательно делают журналистов из России своими целями

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи с гибелью военкора «Известий» Семена Еремина, попавшего под удар украинского FPV-дрона, сообщается в Telegram-канале издания.

По словам представителя Кремля, эта трагическая ситуация «лишний раз подчеркивает, насколько опасна миссия, которую журналисты выполняют на фронте». Песков также подчеркнул, что ВСУ сознательно делают сотрудников российских СМИ целями своих атак.

О том, что работавший в зоне СВО Еремин погиб, стало известно ночью 20 апреля. Военный корреспондент скончался от ранений недалеко от села Приютное на границе ДНР и Запорожской области. В своем последнем репортаже он рассказывал о том, как российские бойцы учатся сбивать вражеские дроны.

В СК РФ уже заявили, что следователи установят всех виновных в гибели военкора.

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      Дмитрий Воронин
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