Силовые структуры
Следователи СК РФ установят всех виновных в гибели военкора Еремина в зоне СВО
СК: следователи установят всех виновных в гибели военкора Еремина от удара дронаСюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Следователи установят всех виновных в гибели военкора «Известий» Семена Еремина, попавшего под атаку украинского дрона в зоне СВО. Об этом заявили в Следственном комитете РФ.
О гибели Еремина, работавшего в зоне СВО, стало известно утром 20 апреля. Военный корреспондент попал под удар украинского FPV-дрона. Журналист скончался от ранений недалеко от села Приютное на границе ДНР и Запорожской области.
Расследование причин гибели военкора Еремина взял под контроль СК РФ. В ведомстве уже заявили, что установят всех причастных к гибели Еремина.
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Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский назвал гибель Еремина личной трагедией. Он рассказал, что вместе с журналистом оказался в Волновахе во время ее штурма и освобождения.