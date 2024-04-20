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12:24, 20 апреля 2024Силовые структуры

Следователи СК РФ установят всех виновных в гибели военкора Еремина в зоне СВО

СК: следователи установят всех виновных в гибели военкора Еремина от удара дрона
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Следователи установят всех виновных в гибели военкора «Известий» Семена Еремина, попавшего под атаку украинского дрона в зоне СВО. Об этом заявили в Следственном комитете РФ.

О гибели Еремина, работавшего в зоне СВО, стало известно утром 20 апреля. Военный корреспондент попал под удар украинского FPV-дрона. Журналист скончался от ранений недалеко от села Приютное на границе ДНР и Запорожской области.

Расследование причин гибели военкора Еремина взял под контроль СК РФ. В ведомстве уже заявили, что установят всех причастных к гибели Еремина.

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Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский назвал гибель Еремина личной трагедией. Он рассказал, что вместе с журналистом оказался в Волновахе во время ее штурма и освобождения.

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      Вера Владзиевская
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