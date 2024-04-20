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14:20, 20 апреля 2024Наука и техника

Названо самое эффективное оружие России в зоне СВО

Военный эксперт Дандыкин назвал гиперзвуковые ракеты эффективным оружием России

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Наиболее эффективным оружием России в зоне специальной военной операции (СВО) можно в первую очередь назвать гиперзвуковые ракеты, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о самых действенных вооружениях.

«Прежде всего наши гиперзвуковые ракеты — "Циркон", "Кинжал", авиационные ракеты нового поколения. Конечно же, это тяжелые огнеметные системы, в том числе "Солнцепек", производство которых в два раза нарастили, и "Тосочка". Конечно же, ждут все на фронте нашу новую самоходную артиллерийскую установку "Коалиция", которая позволит вести контрбатарейную борьбу с натовскими системами. Я так понимаю, что это время наступило», — сказал он.

Отдельную роль в противостоянии играют российские беспилотники и система противовоздушной обороны, отметил военный эксперт. По его словам, у Украины не всегда получается противостоять российскому оружию.

Враг конкретно охотится за тем оружием, которое приносит ему наибольший ущерб и наибольшие потери

Василий Дандыкинвоенный эксперт

Ранее стало известно, что российских штурмовиков обеспечат специальным стрелковым оружием для борьбы с FPV-дронами.

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