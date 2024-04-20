Защитник ЦСКА извинился перед болельщиками за удаление в игре с «Ахматом»

Защитник ЦСКА Роша извинился перед болельщиками за удаление в игре с «Ахматом»

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша извинился перед болельщиками и партнерами по команде за удаление в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ахмата». Его слова приводит РИА Новости.

«Я пытался отнять мяч, но он убрал его, и я наступил на ногу. Я старался сыграть в мяч. Также извиняюсь перед игроком, на котором сфолил. Удаление на усмотрение судьи. Команда сказала, что это игровой эпизод», — отметил Роша.

Встреча прошла ранее в субботу, 20 апреля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Ахмата». Бразилец получил прямую красную карточку за грубый фол на 19-й минуте.

В нынешнем сезоне Роша провел 20 матчей в чемпионате России. В его активе два забитых мяча.