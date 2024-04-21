Движение по Крымскому мосту восстановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в воскресенье, 21 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Причины перекрытия движения не уточняются. В настоящее время в очереди со стороны Тамани находятся 170 транспортных средств, а со стороны Керчи — 40.

До этого движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостанавливалось 17 апреля. Как сообщал ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, альтернативный железнодорожный маршрут в Крым через Бердянск и Мелитополь должны запустить к концу текущего года.