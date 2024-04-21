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10:08, 21 апреля 2024Россия

Движение по Крымскому мосту восстановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в воскресенье, 21 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Причины перекрытия движения не уточняются. В настоящее время в очереди со стороны Тамани находятся 170 транспортных средств, а со стороны Керчи — 40.

До этого движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостанавливалось 17 апреля. Как сообщал ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, альтернативный железнодорожный маршрут в Крым через Бердянск и Мелитополь должны запустить к концу текущего года.

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