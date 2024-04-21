Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра людей попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

До этого движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостанавливалось 17 апреля. Как сообщал ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, альтернативный железнодорожный маршрут в Крым через Бердянск и Мелитополь должны запустить к концу текущего года.