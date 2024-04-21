Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:16, 21 апреля 2024Россия

Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра людей попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

До этого движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостанавливалось 17 апреля. Как сообщал ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, альтернативный железнодорожный маршрут в Крым через Бердянск и Мелитополь должны запустить к концу текущего года.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве арестовали троих обвиняемых в поставке некачественных продуктов армии. Как воруют у военных на Украине?

      Дубль Месси помог «Интеру Майами» выиграть матч в MLS

      Володин прокомментировал принятый в США законопроект о новом пакете помощи Киеву

      Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

      Гол и пас Кузнецова помогли «Каролине» стартовать в плей-офф НХЛ с победы

      Раскрыта цена самой дорогой квартиры в старых домах Москвы

      В США предрекли значительные успехи российских войск на нескольких направлениях

      Назван российский город с наибольшим количеством электрокаров

      Мужчина представился сотрудником спецслужб и изнасиловал россиянку

      США введут санкции против израильской армии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше