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04:16, 21 апреля 2024Мир

Постпредство России при ООН прокомментировало новый пакет помощи Украине

Дипломат Полянский заявил, что новый пакет помощи США не спасет Киев

Новый пакет помощи Украине от США не спасет Киев — больше денег будет украдено, десятки тысяч украинцев отправятся в мясорубку. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в соцсети Х.

«Вот что происходит, когда глава государства не заботится о своем народе и продает свою страну. Здесь нечего праздновать», — написал дипломат, комментируя пост президента Украины Владимира Зеленского, радующегося решению Палаты представителей Конгресса США.

Назвав Украину антироссийской «частной военной компанией», Полянский предрек, что теперь она «профункционирует немного дольше, в карманах осядет больше денег, больше оружия украдут, а десятки тысяч украинцев отправятся в мясорубку».

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Также Конгресс Соединенных Штатов на внеплановой субботней сессии принял законопроект о конфискации активов России в пользу Украины.

Документы направлен для рассмотрения в Сенат США, который начнет голосование по ним во вторник, 23 апреля.

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      Марина Совина
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