Постпредство России при ООН прокомментировало новый пакет помощи Украине

Дипломат Полянский заявил, что новый пакет помощи США не спасет Киев

Новый пакет помощи Украине от США не спасет Киев — больше денег будет украдено, десятки тысяч украинцев отправятся в мясорубку. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в соцсети Х.

«Вот что происходит, когда глава государства не заботится о своем народе и продает свою страну. Здесь нечего праздновать», — написал дипломат, комментируя пост президента Украины Владимира Зеленского, радующегося решению Палаты представителей Конгресса США.

Назвав Украину антироссийской «частной военной компанией», Полянский предрек, что теперь она «профункционирует немного дольше, в карманах осядет больше денег, больше оружия украдут, а десятки тысяч украинцев отправятся в мясорубку».

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Также Конгресс Соединенных Штатов на внеплановой субботней сессии принял законопроект о конфискации активов России в пользу Украины.

Документы направлен для рассмотрения в Сенат США, который начнет голосование по ним во вторник, 23 апреля.