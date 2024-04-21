Появились кадры удара по Южному порту в Одессе

Появилось видео недавнего удара по Южному порту в Одесской области

Появилось видео недавнего удара по Южному порту в Одесской области. Кадры публикует РИА Новости.

На записи видны огромные столбы черного дыма, поднимающегося в небо.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что 19 апреля российские войска нанесли удар по порту города Южного под Одессой и уничтожили ангар, в котором находились водные дроны Вооруженных сил Украины.

Тогда же Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что два терминала были атакованы и повреждены в порту Южный у Одессы.