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17:29, 21 апреля 2024Бывший СССР

Появились кадры удара по Южному порту в Одессе

Появилось видео недавнего удара по Южному порту в Одесской области
СюжетРоссийские войска

Появилось видео недавнего удара по Южному порту в Одесской области. Кадры публикует РИА Новости.

На записи видны огромные столбы черного дыма, поднимающегося в небо.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что 19 апреля российские войска нанесли удар по порту города Южного под Одессой и уничтожили ангар, в котором находились водные дроны Вооруженных сил Украины.

Тогда же Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что два терминала были атакованы и повреждены в порту Южный у Одессы.

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      Марк Успенский
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