Стало известно о желании «Спартака» пригласить тренера «Галатасарая» Бурука

Московский «Спартак» предложил двухлетний контракт главному тренеру турецкого «Галатасарая» Окану Буруку. Об этом стало известно Sabah.

По информации источника, красно-белые готовы заплатить специалисту за два сезона 7,5 миллиона евро с учетом бонусов. Уточняется, что сам Бурук положительно относится к предложению москвчией.

14 апреля Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». Обязанности наставника команды исполняет Владимир Слишкович.

Бурук работает в «Галатасарае» с лета 2022 года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до конца нынешнего сезона. Стамбульская команда за шесть туров до конца чемпионата Турции занимает первое место в турнире.