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18:00, 21 апреля 2024Бывший СССР

Взятие ВС РФ под контроль села в ДНР назвали шагом к окружению Часова Яра

Кимаковский: взятие Богдановки ВС РФ является шагом к окружению Часова Яра

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Взятие под контроль Вооруженными силами (ВС) России села Богдановка является шагом к окружению города Часова Яра. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

По его словам, взятие под контроль Богдановки открывает «новые стратегические возможности». Он также добавил, что в настоящий момент расположение российских войск позволяет расширить зону огневого контроля над городом.

21 апреля в Минобороны России сообщили, что подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль Богдановку. Позднее офицер бригады «Рубеж» Нацгвардии Украины Владимир Черняк заявил, что российские военные продвигаются к Часову Яру, а бои уже происходят непосредственно в окрестностях населенного пункта.

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      Алевтина Запольская
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