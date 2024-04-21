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18:14, 21 апреля 2024Спорт

«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

«Зенит» победил «Оренбург» со счетом 1:0 в матче РПЛ

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Петербургский «Зенит» одержал победу над «Оренбургом» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 23-й минуте голом отличился полузащитник Клаудиньо.

Таким образом, после 24 матчей «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Оренбург» занимает 12-е место с 26 очками.

В следующем матче «Зенит» примет казанский «Рубин», а «Оренбург» сыграет дома с московским «Динамо». Обе встречи пройдут 24 апреля.

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      Анастасия Борисова
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