Армянская оппозиция назвала условие передачи территорий Азербайджану

«Дашнакцутюн»: передавать земли Азербайджану можно только после референдума

Армянская оппозиционная партия «Дашнакцутюн» заявила, что передавать земли Азербайджану можно только при одном условии — после соответствующего референдума. Сообщение опубликовано на сайте политического объединения.

В заявлении говорится, что передача земель Баку, о которой договорился премьер Никол Пашинян, не имеют юридической силы, так как для решения такого рода вопросов надо проводить референдум. Кроме того, передачу территорий в «Дашнакцутюн» назвали серьезным преступлением.

Ранее Пашинян заявил, что у Еревана нет территориальных претензий к кому-либо. «Мы надеемся, что в процессе демаркации территориальная целостность Республики Армения будет восстановлена», — поведал политик.

Ранее в апреле армянский МИД сообщил о передаче под контроль Азербайджана нескольких сел в Тавушской области.