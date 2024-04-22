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05:48, 23 апреля 2024Бывший СССР

Армянская оппозиция назвала условие передачи территорий Азербайджану

«Дашнакцутюн»: передавать земли Азербайджану можно только после референдума

Фото: GTW/imageBROKER.com/Global Look Press

Армянская оппозиционная партия «Дашнакцутюн» заявила, что передавать земли Азербайджану можно только при одном условии — после соответствующего референдума. Сообщение опубликовано на сайте политического объединения.

В заявлении говорится, что передача земель Баку, о которой договорился премьер Никол Пашинян, не имеют юридической силы, так как для решения такого рода вопросов надо проводить референдум. Кроме того, передачу территорий в «Дашнакцутюн» назвали серьезным преступлением.

Ранее Пашинян заявил, что у Еревана нет территориальных претензий к кому-либо. «Мы надеемся, что в процессе демаркации территориальная целостность Республики Армения будет восстановлена», — поведал политик.

Ранее в апреле армянский МИД сообщил о передаче под контроль Азербайджана нескольких сел в Тавушской области.

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      Марина Совина
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