Сенатор Джабаров назвал позицию Зеленского по переговорам ходом хитрой лисы

Позиция президента Украины Владимира Зеленского по мирным переговорам с Россией связана с желанием затянуть время, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о перспективах диалога между Москвой и Киевом.

«Я уверен, что Зеленский предложит условия, которые для нас абсолютно неприемлемы. В его условиях будет возвращение Крыма, возвращение четырех новых территорий, а в соответствии с нашей Конституцией эти территории наши на законных основаниях. Мы их судьбу обсуждать не будем. Если он согласен, что это территории Российской Федерации, [то диалог возможен], но я очень сильно сомневаюсь. Я просто думаю, что он поднимает эту тему с одной исключительной целью — чтобы заключить какое-то перемирие, втянуться в долгий процесс», — поделился мнением сенатор.

Ему нужно время, он понимает, что, несмотря на помощь, которая была обещана, тон вряд ли сможет противостоять армии России. Я думаю, что, скорее всего, это ход хитрой лисы, которая пытается нас всех обдурить Владимир Джабаров российский сенатор

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому блогеру Гуго Траверу заявил, что по итогам мирной конференции в Швейцарии в июне с участием 80 стран будет подготовлен документ с планом по мирному урегулированию конфликта. По словам политика, если его согласуют, страны-участники мероприятия найдут способ заставить Россию пойти на эти условия.

Также 22 апреля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков напомнил, что Москва готова к мирному решению украинского вопроса. При этом он утверждает, что де-юре Киев отвергает возможность переговоров и никаких подвижек в этом вопросе нет.