Продление семейной ипотеки в России до 2030 года поддержали

Кабмин поддержал проект Минфина о продлении семейной ипотеки на 6 лет

Кабмин одобрил продление действия льготной программы семейной ипотеки в России на шесть лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.

По информации агентства, правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу Минфина. Реализация законопроекта потребует дополнительных бюджетных расходов: на 2024-2026 годы они составят 647,6 миллиарда рублей, говорится в пояснительной записке.

К 2030 году, как ранее подсчитали в ведомстве, на продление семейной ипотеки уйдет полтора триллиона рублей. В текущем 2024 году нововведение потребует 260 миллиардов рублей вложений из федерального бюджета.

О продлении в России программы семейной ипотеки до 2030 года в ходе послания Федеральному собранию объявил глава государства Владимир Путин. Это решение президент объяснил необходимостью подъема демографии в России. Востребованность адресного инструмента жилищного кредитования подтверждали и российские эксперты.