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13:54, 22 апреля 2024Наука и техника

На базе российского «Тритона» создадут машину РЭБ

Разработчик «Волнореза»: на базе автомобиля «Тритон» создадут машину РЭБ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На базе российского автомобиля-амфибии «Тритон» планируется создать машину радиоэлектронной разведки (РЭР) и борьбы (РЭБ). Об этом со ссылкой на разработчика системы «Волнорез» Станислава сообщает РИА Новости.

«На "Тритоне" будет установлен комплекс расширенного "Волнореза", который будет вести не только наведение радиопомех, но еще и радиоэлектронную разведку», — сказал специалист.

По его словам, прототип изделия получит шасси от Луцкого автомобильного завода (ЛуАЗа) из-за своей живучести. Станислав добавил, что установка систем РЭР и РЭБ позволит вести на переднем краю мониторинг и прикрывать наступающие подразделения. Разработчик не исключил, что в будущем создаваемая машина станет носителем FPV-дронов.

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Ранее агентство со ссылкой на разработчика сообщило, что внедорожник с российскими военными, оснащенный системой радиоэлектронной борьбы «Волнорез», «сбежал» от украинских дронов-камикадзе, которые летели на него один за другим, но падали, не достигнув цели.

В феврале гендиректор предприятия «Арго» Константин Багдасаров сообщил РИА Новости, что в России разрабатывают вездеход-амфибию «Тритон» для форсирования водных преград.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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