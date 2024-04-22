Над Белгородской областью уничтожили ТРК «Точка-У»
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский тактический ракетный комплекс (ТРК) «Точка-У» над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Как разъяснили в ведомстве, попытка атаки со стороны Украины была предпринята около 15:40 в понедельник, 22 апреля. Других подробностей о происшествии в Минобороны не привели.
До этого стало известно, что в Белгородском районе сработала система ПВО.
Как разъяснил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, тогда удалось сбить одну воздушную цель на подлете к городу. Информации о пострадавших и значительных разрушениях на земле не поступало.
Ранее сообщалось, что две женщины пострадали при обстреле села Ясные Зори Белгородской области со стороны Украины.
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