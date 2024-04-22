Над Белгородской областью уничтожили ТРК «Точка-У»

МО РФ: средства ПВО уничтожили ТРК «Точка-У» над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский тактический ракетный комплекс (ТРК) «Точка-У» над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Как разъяснили в ведомстве, попытка атаки со стороны Украины была предпринята около 15:40 в понедельник, 22 апреля. Других подробностей о происшествии в Минобороны не привели.

До этого стало известно, что в Белгородском районе сработала система ПВО.

Как разъяснил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, тогда удалось сбить одну воздушную цель на подлете к городу. Информации о пострадавших и значительных разрушениях на земле не поступало.

Ранее сообщалось, что две женщины пострадали при обстреле села Ясные Зори Белгородской области со стороны Украины.

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