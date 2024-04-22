Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:16, 22 апреля 2024Россия

Над Белгородской областью уничтожили ТРК «Точка-У»

МО РФ: средства ПВО уничтожили ТРК «Точка-У» над Белгородской областью

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский тактический ракетный комплекс (ТРК) «Точка-У» над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Как разъяснили в ведомстве, попытка атаки со стороны Украины была предпринята около 15:40 в понедельник, 22 апреля. Других подробностей о происшествии в Минобороны не привели.

До этого стало известно, что в Белгородском районе сработала система ПВО.

Как разъяснил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, тогда удалось сбить одну воздушную цель на подлете к городу. Информации о пострадавших и значительных разрушениях на земле не поступало.

Ранее сообщалось, что две женщины пострадали при обстреле села Ясные Зори Белгородской области со стороны Украины.
box#3651688

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Героя России избили и переехали на тракторе в Подмосковье. Он решил дать отпор мигрантам, а те напали на него

      В Винницкой области Украины арестовали расстрелявшего полицейских военного

      Стало известно о новом взрыве в Харькове

      МИД Венгрии предупредил о подготовке ЕС к мировой войне

      Турист потерял сознание во время дайвинга в Африке и не выжил

      СК возбудил дело после попытки переехать на тракторе Героя России

      Большинство молодых россиян захотели заниматься бизнесом

      Россияне бросились скупать необычные квартиры

      Москалькова обратилась в прокуратуру после письма о пытках в «Черном дельфине»

      Жена Канье Уэста сменила стиль после приставаний мужчины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше