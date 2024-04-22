Назван способ правильно обустроить участок

Архитектор Шульце: начинать обустройство участка нужно с топографической съемки

Начинать обустройство земельного участка нужно с топографической съемки и создания проекта стильного дизайна, посоветовала ландшафтный архитектор, основатель школы ландшафтного дизайна «ВИД» Екатерина Шульце. Этот способ она назвала «Ленте.ру».

Топографическая съемка необходима для наглядного представления о пространстве, с которым предстоит работать, объяснила Шульце. После нее архитектор рекомендовала составить ландшафтный проект. Его можно создать при помощи ландшафтного дизайнера или самостоятельно. Главное — заранее правильно продумать все функциональные зоны, растения, их количество и необходимые материалы.

После этого переходят к созданию генерального плана и продумыванию того, как будет выглядеть сад. Важно учесть все детали: расположение дорожек, функциональных зон. Продумав каждую мелочь, нанесите на топосъемку генеральный план проекта. Только после этого можно переходить к детализации проекта — подбору материалов, растений Екатерина Шульце ландшафтный архитектор

Также при оформлении участка понадобится рабочий проект — чертежи, которые помогают технически реализовать все, что задумали в генеральном плане, объяснила Шульце. Например, проработать каждую зону и рассчитать определенное количество материала, чтобы не было его переизбытка или недостатка.

«Разработайте план, куда будет уходить вода с участка, куда поместить лишний грунт и сколько закупить растений. Продумайте "пирог" дорожек — слои, которые позволяют этим дорожкам оставаться на месте и не расползтись, — сказала специалистка. — И только после этого переходите к смете. Она поможет понять, сколько денег необходимо для реализации проекта».

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