Названа лучшая десятиминутная тренировка для сжигания калорий

Журналисты Men Today назвали лучшую десятиминутную тренировку для сжигания калорий. Об этом сообщается в материале издания.

Рекомендуется выполнять отжимания, боковые приседания, выпады в прыжке, а также упражнение «складной нож». Для его выполнения нужно лечь на пол, вытянув руки за головой, на выдохе напрячь пресс и поднять руки и ноги, чтобы тело приняло V-образное положение. После этого следует удерживать позу в течение трех секунд.

Последним было названо упражнение «ножницы». Для его выполнения необходимо лечь на спину, вытянув ноги перед собой, а руки положить по бокам ладонями вниз. Далее нужно поднять обе ноги примерно на 25-30 сантиметров от пола, напрячь корпус, расслабить шею и одновременно опустить одну ногу, подняв вторую.

22 апреля эндокринолог клиники DocMed Мария Елесина назвала быстрые способы похудеть к лету. Врач рекомендовала аэробные нагрузки, в частности, йогу, скандинавскую ходьбу, ходьбу на эллипсе, плавание, пилатес и калланетику.