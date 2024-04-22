Врач назвала быстрые способы похудеть к лету

Эндокринолог клиники DocMed Мария Елесина назвала быстрые способы похудеть к лету. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Врач рекомендовала аэробные нагрузки, в частности, йогу, скандинавскую ходьбу, ходьбу на эллипсе, плавание, пилатес и калланетику. «Главное — регулярность, нужно не менее 150 минут активности в неделю», — подчеркнула она, добавив, что к тренировкам стоит добавить низкоуглеводные диеты.

Елесина отметила, что не помешают также силовые упражнения, направленные на рост мышц. По ее мнению, в долгосрочной перспективе они эффективнее для похудения, так как мышцы будут потреблять больше калорий, а скорость метаболизма увеличится.

16 апреля соосновательница сети студий балета и растяжки LEVITA Ксения Гуфранова дала совет по выбору между фитнесом и железом для похудения к лету. Она рекомендовала отталкиваться от состояния организма, специфики цели и личных предпочтений.