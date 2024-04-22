Отец Аббасова объяснил происхождение найденных в его доме 70 миллионов рублей

Отец Аббасова заявил, что найденные в его доме 70 млн руб. он копил десять лет

Низами Аббасов — отец обвиняемого в расправе над байкером в Москве — заявил, что найденные в его доме деньги он копил на протяжении десяти лет. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

В ходе обыска в доме мужчины обнаружили и изъяли более 70 миллионов рублей в различных валютах. При этом, как заявил следователь суду, заработок Низами Аббасова составлял 80 тысяч рублей в месяц. Проверяется причастность мужчины к другим преступлениям.

Низами Аббасова арестовали на два месяца. Ранее сообщалось, что он пытался договориться с родственниками потерпевшего.

По версии следствия, 17 апреля 21-летний Аббасов ударил ножом байкера из-за замечания, после чего скрылся с места преступления. В деле фигурируют шесть человек, им предъявлено обвинение в расправе группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений и пособничестве в преступлении.