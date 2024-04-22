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20:03, 22 апреля 2024Силовые структуры

Полиция проверила инцидент на месте задержания главы МЧС Чечни. Нарушитель бил силовиков и угрожал им

МВД закончило проверку после задержания главы МЧС Чечни Цакаева

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Результаты проверки по инциденту с начальником МЧС Чечни Алиханом Цакаевым на КПП Герзельский мост в Дагестане раскрыли в ГУ МВД России по Северному Кавказу.

Имя и фамилия нарушителя не были названы, но в СМИ сообщили, что данные указывают именно на ситуацию с Цакаевым. В сообщении полиции указано, что инцидент с неназванным правонарушителем произошел в тот же день и в том же месте, как и в случае с главой ведомства по республике: 14 апреля на КПП Герзельский мост. «Сотрудники полиции увидели автомобиль GMC Yukon, который двигался по встречной полосе федеральной трассы Р-217 "Кавказ", при этом создавая угрозу для участников дорожного движения», — указали в ведомстве.

Оказавший сопротивление нарушитель был избит и закован в наручники

В МВД уточнили, что нарушитель не реагировал на неоднократные требования остановиться и предъявить документы на право управления авто. Кроме того, водитель ехал по встречной полосе, ругался матом и пытался скрыться. Так как мужчина вел себя агрессивно, машину остановили принудительно с применением специального инженерного заграждения («ежа»). После этого он продолжил вести себя неадекватно, угрожал правоохранителям, кидался на них и бил, из-за чего к нему была применена встречная физическая сила и наручники.

Алихан Цакаев

Алихан Цакаев

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Проверка по данному факту завершена, результаты для дальнейшей юридической оценки будут направлены в следственные органы Следственного комитета.

В этот же день Цакаев впервые появился на публике после скандала

После скандального задержания Цакаев в понедельник, 22 апреля, впервые появился на публике. Его заметили на совещании у главы Чечни Рамзана Кадырова, который опубликовал видео со встречи.

Кадыров сам обратил внимание на присутствие руководства МЧС. «Я обратил внимание руководителей силовых подразделений, правоохранительных органов и регионального управления МЧС на необходимость провести комплексную подготовку своих сотрудников», — сообщил он.

На месте задержания

На месте задержания

Кадр: Telegram-канал Baza

Цакаев, передвигавшийся на черном внедорожнике GMC, был задержан 14 апреля около ФКПП Герзельский мост в Новолакском районе. После случившегося Кадыров жестко высказался об опубликованном видео, на котором к главе МЧС Чечни применили физическую силу. Глава Чечни указал, что у Цакаева не было с собой документов и он был одет не в форму, так как у него был выходной день. Именно это, по его мнению, сподвигло сотрудников ДПС к жесткому задержанию, так как они не знали, кто перед ними.

Кадыров также призвал руководство Дагестана разобраться в случившемся и добавил, что участвовавших в задержании Цакаева сотрудников «гнать надо из структур с треском». Руководитель Дагестана Сергей Меликов, в свою очередь, призвал избегать провокаций после случившегося и выразил уверенность, что произошедшему будет дана объективная оценка.

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      Анастасия Алимпиева
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