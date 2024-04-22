Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:35, 22 апреля 2024Россия

Глава МЧС Чечни впервые появился на публике после скандала с задержанием

Глава МЧС Цакаев появился на совещании, ранее он был задержан в Дагестане

Кадр: Telegram-канал Рамзана Кадырова

Глава МЧС Чечни Алихан Цакаев впервые после скандала с задержанием появился на публике. Он присутствовал на совещании у главы Чечни Рамзана Кадырова, видеозапись с которого глава республики опубликовал в Telegram.

На кадрах, сделанных на совещании, в числе других чеченских чиновников виден Цакаев.

О присутствии руководства МЧС на совещании упоминает и Кадыров. «Я обратил внимание руководителей силовых подразделений, правоохранительных органов и регионального Управления МЧС на необходимость провести комплексную подготовку своих сотрудников», — говорится в сообщении главы республики.

Цакаев был задержан 14 апреля около ФКПП «Герзель» в Новолакском районе. Кадыров жестко высказался об опубликованном видео, назвав действия силовиков в отношении Цакаева провокацией. Он призвал руководство Дагестана разобраться в случившемся и добавил, что участвовавших в заседании сотрудников «гнать надо из структур с треском».

Руководитель Дагестана Сергей Меликов призвал избегать провокаций после задержания Цакаева и выразил уверенность, что произошедшему будет дана объективная оценка.

22 апреля в МВД России рассказали о результатах проверки инцидента с Цакаевым. По данным ведомства, нарушитель, чьи имя и фамилия не называются, ехал по встречной полосе, отказался предоставить документы сотрудникам, ругался матом и пытался скрыться.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Польша объявила, что готова разместить у себя ядерное оружие. Россия пообещала ответные меры

      Любителей шашлыков предупредили о самом опасном виде мяса

      Генсек НАТО заявил о возможной передаче ЗРК Patriot Украине в ближайшее время

      Финляндия призвала европейцев «наскрести на складах» оружие для Украины

      Раскрыты подробности приезда Пугачевой в Россию

      Принц и принцесса европейской страны подали на развод после 13 лет брака

      Иностранного наемника заочно приговорили за участие в СВО на стороне Украины

      Хирурги назвали выдающую прием «Оземпика» деталь внешности звезд

      В Германии рассказали о слабых сторонах китайских автомобилей

      В России оценили масштаб возможного контрнаступления ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше