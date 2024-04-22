Глава МЧС Чечни впервые появился на публике после скандала с задержанием
Глава МЧС Чечни Алихан Цакаев впервые после скандала с задержанием появился на публике. Он присутствовал на совещании у главы Чечни Рамзана Кадырова, видеозапись с которого глава республики опубликовал в Telegram.
На кадрах, сделанных на совещании, в числе других чеченских чиновников виден Цакаев.
О присутствии руководства МЧС на совещании упоминает и Кадыров. «Я обратил внимание руководителей силовых подразделений, правоохранительных органов и регионального Управления МЧС на необходимость провести комплексную подготовку своих сотрудников», — говорится в сообщении главы республики.
Цакаев был задержан 14 апреля около ФКПП «Герзель» в Новолакском районе. Кадыров жестко высказался об опубликованном видео, назвав действия силовиков в отношении Цакаева провокацией. Он призвал руководство Дагестана разобраться в случившемся и добавил, что участвовавших в заседании сотрудников «гнать надо из структур с треском».
Руководитель Дагестана Сергей Меликов призвал избегать провокаций после задержания Цакаева и выразил уверенность, что произошедшему будет дана объективная оценка.
22 апреля в МВД России рассказали о результатах проверки инцидента с Цакаевым. По данным ведомства, нарушитель, чьи имя и фамилия не называются, ехал по встречной полосе, отказался предоставить документы сотрудникам, ругался матом и пытался скрыться.