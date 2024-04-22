Глава МЧС Чечни впервые появился на публике после скандала с задержанием

Глава МЧС Цакаев появился на совещании, ранее он был задержан в Дагестане

Глава МЧС Чечни Алихан Цакаев впервые после скандала с задержанием появился на публике. Он присутствовал на совещании у главы Чечни Рамзана Кадырова, видеозапись с которого глава республики опубликовал в Telegram.

На кадрах, сделанных на совещании, в числе других чеченских чиновников виден Цакаев.

О присутствии руководства МЧС на совещании упоминает и Кадыров. «Я обратил внимание руководителей силовых подразделений, правоохранительных органов и регионального Управления МЧС на необходимость провести комплексную подготовку своих сотрудников», — говорится в сообщении главы республики.

Цакаев был задержан 14 апреля около ФКПП «Герзель» в Новолакском районе. Кадыров жестко высказался об опубликованном видео, назвав действия силовиков в отношении Цакаева провокацией. Он призвал руководство Дагестана разобраться в случившемся и добавил, что участвовавших в заседании сотрудников «гнать надо из структур с треском».

Руководитель Дагестана Сергей Меликов призвал избегать провокаций после задержания Цакаева и выразил уверенность, что произошедшему будет дана объективная оценка.

22 апреля в МВД России рассказали о результатах проверки инцидента с Цакаевым. По данным ведомства, нарушитель, чьи имя и фамилия не называются, ехал по встречной полосе, отказался предоставить документы сотрудникам, ругался матом и пытался скрыться.