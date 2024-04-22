Появились подробности гибели 21-летней российской волейболистки

Baza: за час до гибели к волейболистке Арине Михайлиной приезжали врачи

Бойфренд спортсменки команды по пляжному волейболу «Заречье-Одинцово» Арины Михайлиной рассказал подробности ее гибели. Его слова приводятся в Telegram-канале Baza.

Мужчина рассказал, что во время переписки с Михайлиной заметил, что она как будто прощается с ним, и вызвал скорую. Он поехал к общежитию в Москве, где жила спортсменка. Врачи осмотрели волейболистку, решили, что помощь ей не нужна, и уехали. Через час она покончила с собой.

О смерти спортсменки стало известно 22 апреля. Ей был 21 год. Волейболистку нашли вечером 21 апреля у общежития на юго-востоке Москвы. Врачи не смогли спасти Михайлину.

Волейболистка становилась победительницей первенства России. Она выступала за молодежную сборную страны.

