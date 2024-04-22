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10:56, 22 апреля 2024Силовые структуры

Появилось видео с места нападения на полицейских в Карачаево-Черкесии

СКР Карачаево-Черкесии опубликовало видео с места нападения на полицейских

Управление Следственного комитета России (СКР) по Карачаево-Черкесии опубликовало видео с места нападения на полицейских. Кадрами с «Лентой.ру» поделились в ведомстве.

На кадрах виден гаражный кооператив, рядом с которым стоит полицейская машина пострадавших. На автомобиле можно заметить следы от пуль — они находятся на задней двери и стекле. Следователи огородили это место для проведения оперативных мероприятий.

Нападение на силовиков произошло ночью 22 апреля на улице Базарной в Карачаевске. Неизвестные открыли огонь по полицейским, а потом забрали их табельное оружие, боеприпасы и скрылись. В результате обстрела один сотрудник полиции попал в больницу, а двух спасти не удалось.

После произошедшего следователи возбудили уголовное дело по трем статьям.

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