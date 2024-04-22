Продаваемое в России мясо из Индии оказалось опасным

Mash: бактерии кишечной палочки нашли в импортном мясе из Индии

В импортном мясе буйволов из Индии, которое в России часто выдают за говядину, обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Об этом сообщает Mash.

Опасное мясо обнаружили у трех компаний: AL-Quresh, Maharashtra Foods Processing and Cold Storage и Al Waaf Agro Foods. В одной из партий мяса нашли цитробактер, энтеробактер и клебсиелл. Такие организмы могут провоцировать интоксикацию и обезвоживание, диарею и провоцировать пилонефрит.

Индия не является главным поставщиком мяса. В 2023 году почти половина (около 50 процентов) всего импортируемого в Россию мяса приходилась на Белоруссию. Больше всего поставляется птицы: 232 тысячи тонн. На втором месте оказалась говядина (201 тысяча тонн), а поставки свинины в Россию составили 1,4 тысячи тонн.

В целом россияне стали есть меньше говядины. За последние пять лет потребление сократилось в среднем до девяти килограммов на человека в год.