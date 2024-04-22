Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:44, 22 апреля 2024Экономика

Продаваемое в России мясо из Индии оказалось опасным

Mash: бактерии кишечной палочки нашли в импортном мясе из Индии

Фото: Jose Ignacio Pompe / Unsplash

В импортном мясе буйволов из Индии, которое в России часто выдают за говядину, обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Об этом сообщает Mash.

Опасное мясо обнаружили у трех компаний: AL-Quresh, Maharashtra Foods Processing and Cold Storage и Al Waaf Agro Foods. В одной из партий мяса нашли цитробактер, энтеробактер и клебсиелл. Такие организмы могут провоцировать интоксикацию и обезвоживание, диарею и провоцировать пилонефрит.

Индия не является главным поставщиком мяса. В 2023 году почти половина (около 50 процентов) всего импортируемого в Россию мяса приходилась на Белоруссию. Больше всего поставляется птицы: 232 тысячи тонн. На втором месте оказалась говядина (201 тысяча тонн), а поставки свинины в Россию составили 1,4 тысячи тонн.

В целом россияне стали есть меньше говядины. За последние пять лет потребление сократилось в среднем до девяти килограммов на человека в год.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      «Нас ждет серьезное обострение на фронтах». В России заявили о подготовке Украины к контрнаступлению

      После нападения на полицейских в Карачаево-Черкесии ввели план «Сирена»

      Губернатор Мурманской области провел первое после покушения совещание

      Боец ЧВК «Вагнер» расчленил сестру сожительницы

      В Европе захотели запретить поставки газа из России

      Глава ГУР Буданов заявил о проблемности Telegram для Украины

      Овечкин одной фразой оценил поражение в первом матче плей-офф Кубка Стэнли

      Стало известно о крупном пожаре на российском машиностроительном заводе

      Продаваемое в России мясо из Индии оказалось опасным

      Украинский пленный пожаловался на трудности в ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше