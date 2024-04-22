Раскрыты подробности о противотанковых рвах в зоне СВО

Умаев: на запорожском направлении создана сплошная линия противотанковых рвов

В ходе подготовки к украинскому контрнаступлению российские бойцы в зоне специальной военной операции (СВО) создали сплошную линию противотанковых рвов, которую противник не сумел преодолеть. Соответствующие подробности в интервью ТАСС раскрыл начальник инженерных войск 58-й общевойсковой армии, Герой России Залибек Умаев.

По его словам, система инженерных заграждений наилучшим образом работает в совокупности с другими элементами. «На запорожском направлении была создана многоэшелонированная система противотанковой обороны, что оправдало себя в последующем», — заявил полковник.

Умаев добавил, что военные Вооруженных сил Украины смогли лишь пройти по участку фронта длиной около 6 километров и 3-4 километра в глубину.

Также Герой России заметил, что российские бойцы выполняют задачи в зоне СВО с оглядкой на применение FPV-дронов. По словам полковника, появление таких беспилотников сказалось на тактике боевой работы, в том числе инженерных подразделений.