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00:11, 22 апреля 2024Спорт

«Реал» обыграл «Барселону» в «Эль-класико»

«Реал» победил «Барселону» со счетом 3:2 в матче чемпионата Испании

Фото: Reuters

Мадридский «Реал» одержал победу над «Барселоной» в матче 32-го тура чемпионата Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Эль-класико» прошло на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилось со счетом 3:2. На шестой минуте счет открыл защитник каталонцев Андреас Кристенсен. На 18-й минуте счет сравнял хавбек Винисиус Жуниор, реализовав пенальти.

На 69-й минуте «Барселона» вновь вышла вперед благодаря голу полузащитника Фермина Лопеса. Через четыре минуты счет сравнял защитник Лукас Васкес. На первой добавленной ко второму тайму минуте окончательный счет установил хавбек «сливочных» Джуд Беллингем.

Таким образом, после 32 матчей «Реал» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 81 очко. «Барселона» располагается на втором месте, имея в активе 70 очков.

В следующем матче «Реал» на выезде сыграет с «Реал Сосьедадом» 26 апреля. «Барселона» примет «Валенсию» 29 апреля.

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      Анастасия Борисова
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