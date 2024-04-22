Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:51, 22 апреля 2024Наука и техника

ИИ научили печатать текст как человек

Создан ИИ, который имитирует человека при наборе текста

Фото: Bram Naus / Unsplash

Ученые Университета Аалто (Финляндия) совместно со специалистами Google разработали модель искусственного интеллекта (ИИ), которая подражает человеку при наборе текста. Об этом сообщается на сайте организации.

Новая модель интеллектуального набора текста может имитировать различные типы пользователей. Она наглядно демонстрирует, как именно человек набирает текст на клавиатуре смартфона левой, правой или обеими руками. Модель также способна воспроизводить особенности пользователя в зависимости от его возраста или пола.

«Набор текста на телефоне требует ловкости рук и зрительного восприятия: мы нажимаем кнопки, корректируем текст, исправляем ошибки», — рассказал сотрудник Университета Аалто Антти Уласвирта. По его словам, некоторым людям приходится учиться набирать текст, другим это дается проще. ИИ использует виртуальные органы, имитируя поведение различных пользователей.

Ученые объяснили, что новая модель позволит им лучше понять, как именно люди набирают текст и с какими сложностями сталкиваются. Разработанный ими ИИ был обучен примерно на миллионе примеров. В Google будут использовать наработки для улучшения виртуальных клавиатур на смартфонах и прочих гаджетах.

В начале апреля швейцарские ученые выяснили, что чат-боты и генеративные модели искусственного интеллекта (ИИ) обладают гораздо большей убедительностью в спорах. В ходе экспериментов выяснилось, что чат-боты переубеждали оппонентов на 82 процента чаще, чем живые люди.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине исчез предполагаемый координатор подрыва «Северных потоков». Бывшего полковника ВСУ могли похитить

      Эминем отпраздновал 16 лет без употребления наркотиков и алкоголя

      Названо самое переоцененное западное оружие у ВСУ

      Российская фигуристка рассказала о боязни знакомств на улице

      Суд арестовал дядю Аббасова по делу о расправе над москвичом из-за парковки

      Зеленский допустил переговоры с Россией

      В США допустили применение Вашингтоном ядерного оружия на Украине

      Венгрия выступила против поставок оружия Украине

      В Винницкой области Украины арестовали расстрелявшего полицейских военного

      Стало известно о новом взрыве в Харькове

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше