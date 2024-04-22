Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:07, 22 апреля 2024Мир

В Китае отказались вступать в новую холодную войну

Замглавы ЦВС КНР Чжан Юся: Китай не намерен вступать в холодную войну

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Пекин не намерен вступать в холодную войну, заявил заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся. Его слова передает ТАСС.

«Китайский народ выступает за мир и не намерен вести холодную войну с какой-либо страной, но не позволит нарушить свой территориальный суверенитет, а также поставить под сомнение свои коренные интересы», — сказал он открытии 19-го Военно-морского симпозиума западной части Тихого океана в китайском городе Циндао.

Материалы по теме:
«Не надо лить масло в огонь». Си Цзиньпин предложил Шольцу принципы урегулирования конфликта на Украине
«Не надо лить масло в огонь». Си Цзиньпин предложил Шольцу принципы урегулирования конфликта на Украине
16 апреля 2024
Китай начал тратить миллиарды долларов на экологию. Что заставило страну стать лидером в борьбе с изменением климата?
Китай начал тратить миллиарды долларов на экологию.Что заставило страну стать лидером в борьбе с изменением климата?
18 апреля 2024

Чжан Юся признал, что противостояние между лагерями все еще существует и призвал отказаться от мышления времен холодной войны. Зампред ЦВС КНР подчеркнул, что политика силы непопулярна.

Ранее отвергнуть идею новой холодной войны между США и Китаем призвал представитель посольства КНР в Вашингтоне Цзин Цюань.

Он отметил, что в Китае числится порядка 1,4 миллиарда человек, то есть примерно пятая часть всего населения мира, в то время как в США проживают около 340 миллионов граждан. В общей сложности население двух стран составляет почти четверть населения всей планеты, поэтому в случае конфронтации может погибнуть большое количество людей, предупредил дипломат.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц заявил, что эпоха ископаемого топлива подходит к концу. Как мир планирует отказаться от нефти и газа?

      19-летнюю дочь Кадырова наградили медалью

      Во Франции отметили нежелание Европы отправлять Украине ЗРК Patriot

      Россиянам дали советы для защиты от мошенников в преддверии майских праздников

      Стало известно о повреждении складов в Одесской области

      Россиянин выстрелил в жену и попытался расправиться с собой

      Врач назвала быстрые способы похудеть к лету

      Москвичам назвали самый холодный день на этой неделе

      В России началась шестидневная рабочая неделя

      50-летняя любительница молодых мужчин рассказала о трудностях в личной жизни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше