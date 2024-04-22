Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:35, 22 апреля 2024Наука и техника

В России рассказали о «хитрых» полетах дронов ВСУ

Леонков: дроны ВСУ выполняют «хитрые» полеты для поражения целей

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют «хитрые» траектории полетов для поражения целей в России. Особенности дронов назвал военный эксперт Алексей Леонков в беседе с News.ru.

Он отметил, что подобными дронами пытаются поражать критически важные объекты военной или гражданской инфраструктуры.

«Они совершенствуют свои полеты, пользуются тем, что не успеваем заткнуть бреши, через которые они пролетают. Выполняют хитрые полеты», — сказал Леонков. Он объяснил, что беспилотники летят с учетом рельефа местности и вдоль рек. Это делают для снижения заметности аппарата, который может возникнуть на радарах перед атакой.

По словам эксперта, современные комплексы противовоздушной обороны способны сбивать подобные дроны, а системы радиоэлектронной борьбы могут нарушать работу навигационной аппаратуры беспилотников.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Ранее в апреле журнал The Economist писал, что у ВСУ появились новые беспилотные летательные аппараты с дальностью полета до трех тысяч километров.

В том же месяце военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что у России есть средства против таких аппаратов.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      В подмосковном лесу обнаружили подозрительную военную радиостанцию и чемодан. Как находка может быть связана с Украиной?

      В России рассказали о «хитрых» полетах дронов ВСУ

      Мировые расходы на оборону достигли рекордного уровня

      Юрист назвал необходимое количество стажа для получения страховой пенсии

      София Вергара показала архивное фото в бикини

      Стало известно о планах еще одной страны запустить карты «Мир»

      Девушка ушла из дома на ночь и по возвращении испугалась

      В США назвали основную проблему Запада для Украины

      Симоньян отметила неготовность Запада перестать считать РФ страной третьего мира

      В России допустили рост ставок по семейной ипотеке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше