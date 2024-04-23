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13:01, 23 апреля 2024Россия

Аксенов попросил крымчан «не хайповать»

Глава Крыма Аксенов напомнил о недопустимости публикации работы средств ПВО
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Globallookpress.com

Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил жителям полуострова о недопустимости публикации работы средств противовоздушной обороны (ПВО) и видеозаписей расположения объектов. Фрагмент беседы с корреспондентом ВТГРК Ольгой Курлаевой он разместил в Telegram.

«Прошу вас, соблюдайте терпение, не хайпуйте в данном случае и не помогайте врагу», — сказал он.

В конце марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вооруженные силы страны планируют нанести серию ударов по Крыму с применением американских дальнобойных ракет ATACMS. Эти ракеты вошли в новый пакет военной помощи США Киеву.

Летом 2023 года глава парламента Крыма Владимир Константинов призвал полностью запретить съемку на Крымском мосту на период проведения спецоперации. Подобные публикации могут как подтвердить противнику достижение цели удара, так и служить источником информации для корректировки новых атак, пояснил он.

ЖЗЛ
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