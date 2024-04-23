«Арсенал» со счетом 5:0 разгромил «Челси» в лондонском дерби

«Арсенал» со счетом 5:0 разгромил «Челси» в лондонском дерби в рамках АПЛ

«Арсенал» на своем поле разгромил «Челси» в лондонском дерби в рамках перенесенного матча 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 23 апреля, и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. В составе победителей дублями отметились Кай Хаверц и Бен Уайт, еще один гол забил Леандро Троссард.

«Арсенал» набрал 77 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Челси» имеет в активе 47 очков, команда располагается на девятой позиции.

«Арсенал» в следующем туре 28 апреля на выезде сыграет с «Тоттенхэмом». «Челси» днем раньше на чужом поле встретится с «Астон Виллой».