Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Аслан Карацев
Сегодня
15:00 (Мск)
Фабиан Марожан
Мадрид (м)
Мирра Андреева
Сегодня
20:00 (Мск)
Тэйлор Таунсенд
Мадрид (ж)
Арсенал
5:0
Завершен
Челси
Англия - Премьер-лига|29-й тур
Оренбург
Сегодня
16:00 (Мск)
Динамо М
МИР Российская Премьер-лига|21-й тур
Пари Нижний Новгород
Сегодня
18:15 (Мск)
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|21-й тур
23:55, 23 апреля 2024Спорт

«Арсенал» со счетом 5:0 разгромил «Челси» в лондонском дерби

«Арсенал» со счетом 5:0 разгромил «Челси» в лондонском дерби в рамках АПЛ

Фото: Matthew Childs / Reuters

«Арсенал» на своем поле разгромил «Челси» в лондонском дерби в рамках перенесенного матча 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 23 апреля, и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. В составе победителей дублями отметились Кай Хаверц и Бен Уайт, еще один гол забил Леандро Троссард.

«Арсенал» набрал 77 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Челси» имеет в активе 47 очков, команда располагается на девятой позиции.

«Арсенал» в следующем туре 28 апреля на выезде сыграет с «Тоттенхэмом». «Челси» днем раньше на чужом поле встретится с «Астон Виллой».

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Заместитель Сергея Шойгу задержан по делу о взятке. Его называли самым богатым силовиком России

      Британия согласовала кандидатуру Залужного на должность посла Украины

      «Арсенал» со счетом 5:0 разгромил «Челси» в лондонском дерби

      Названы эффективные способы борьбы с гневом

      В США пообещали покрыть самые насущные потребности Украины

      Украину предупредили об уничтожении Россией новых поставок вооружений

      Опасность атаки БПЛА объявили еще в одном российском регионе

      Молдавия попросила США о поддержке для армии и МВД

      Названо грозящее замглавы Минобороны возможное наказание

      Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше