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11:43, 23 апреля 2024Россия

Черное кольцо в небе над российским городом сняли на видео

В Самарской области черное кольцо над одним из городов сняли на видео

Жители города Чапаевска Самарской области сняли на видео черное кольцо в небе недалеко от населенного пункта. Ролик опубликовал Telegram-канал «ЧП Самара».

На кадрах видно кольцо из дыма черного цвета, зависшее в небе.

Каная пояснил, что волноваться из-за кольца не стоит. Форма объекта обусловлена тем, что резко вырвавшийся из трубы дым не развеялся в атмосфере, уточнили там.

Год назад такое же кольцо заметили жители подмосковного Строгино. На кадрах видно кольцо черного дыма, поднимающееся в небо над холмом. Оно исчезает по мере удаления от земной поверхности. В ФГБУ «Центральное УГМС» пояснили, что такое явление возможно вследствие резкого выброса дыма котельной.

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      Алан Босиков
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