Госдеп США назвал гонку ядерных вооружений самым большим риском

Помощник госсекретаря США Стюарт: гонка ядерных вооружений никому не нужна

Гонка ядерных вооружений никому не нужна и представляет самый большой риск для мира, заявила помощник госсекретаря США Мэллори Стюарт. Ее цитирует РИА Новости.

«Откровенно говоря, самый большой риск — это неконтролируемая, неограниченная гонка ядерных вооружений, которой никто не хочет, которая никому не нужна», — сказала дипломат.

Стюарт также подчеркнула, что Вашингтон не собирается возобновлять ядерные испытания. «С нашей стороны нет заинтересованности США в проведении испытаний», — добавила она.

Ранее в Конгресс США внесли резолюцию, авторы которой раскритиковали решение России выйти из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) и призвали Москву вернуться к участию в соглашении.