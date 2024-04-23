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16:37, 23 апреля 2024Экономика

Греф не поддержал инициативу по созданию единого центра международных расчетов

Греф: необходимости в создании единого центра международных расчетов нет
Герман Греф

Герман Греф. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф не поддержал инициативу по созданию единого центра международных расчетов. Его слова во вторник, 23 апреля, приводит «Интерфакс».

«Что касается единого центра расчетов, я не знаю такой инициативы, но и не считаю, что она нужна», — высказался он.

Подобную идею предложил бизнесмен Виктор Вексельберг на фоне отказа турецких и китайских банков проводить расчеты с российскими контрагентами. Греф, в свою очередь, отметил, что возникающие вопросы и проблемы решаются в постоянном режиме. «Думаю, что решения, так или иначе, будут найдены», — подытожил он.

В январе сообщалось, что турецкие банки стали отказываться от сотрудничества с российскими финансовыми организациями. Среди основных участников расчетов с РФ были Nurol Bank и Emlak Bank. По словам экспертов, трудности во взаимодействии банков возникли давно, однако ситуация резко усугубилась в конце декабря 2023 года.

Одной из главных причин массового отказа турецких банков от сотрудничества с российскими финансовыми организациями стал риск попадания под вторичные санкции Минфина США. Государственные банки Китая также начали пересмотр политики работы с клиентами из России после новых требований со стороны Вашингтона.

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      Алина Гончарова
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