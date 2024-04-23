Греф: необходимости в создании единого центра международных расчетов нет

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф не поддержал инициативу по созданию единого центра международных расчетов. Его слова во вторник, 23 апреля, приводит «Интерфакс».

«Что касается единого центра расчетов, я не знаю такой инициативы, но и не считаю, что она нужна», — высказался он.

Подобную идею предложил бизнесмен Виктор Вексельберг на фоне отказа турецких и китайских банков проводить расчеты с российскими контрагентами. Греф, в свою очередь, отметил, что возникающие вопросы и проблемы решаются в постоянном режиме. «Думаю, что решения, так или иначе, будут найдены», — подытожил он.

В январе сообщалось, что турецкие банки стали отказываться от сотрудничества с российскими финансовыми организациями. Среди основных участников расчетов с РФ были Nurol Bank и Emlak Bank. По словам экспертов, трудности во взаимодействии банков возникли давно, однако ситуация резко усугубилась в конце декабря 2023 года.

Одной из главных причин массового отказа турецких банков от сотрудничества с российскими финансовыми организациями стал риск попадания под вторичные санкции Минфина США. Государственные банки Китая также начали пересмотр политики работы с клиентами из России после новых требований со стороны Вашингтона.