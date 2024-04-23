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18:31, 23 апреля 2024Бывший СССР

Кабмин Украины уволил замминистра обороны Половенко

Кабмин Украины уволил проведшего на посту менее 5 месяцев замминистра обороны
Виталий Половенко

Виталий Половенко. Кадр: Інтерфакс-Україна / YouTube

Кабинет министров Украины уволил замминистра обороны Виталия Половенко, который провел на посту менее пяти месяцев. Об этом сообщил представитель правительства Тарас Мельничук.

Информацию об увольнении подтвердил народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). О причинах увольнения не сообщается. Ему ставилась задача разработать и внедрить новые стандарты в системе продовольственного обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В начале марта президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале анонсировал скорые кадровые перестановки в силах обороны страны.

Помимо этого, Зеленский сменил командующего Силами поддержки Вооруженных сил страны (ВСУ). Занимавший эту должность Дмитрий Герега был уволен, а на его место назначен Яковец Александр Васильевич.

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      Валентин Карант
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