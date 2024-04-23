Матвиенко отреагировала на возможную передачу Киеву ракет ATACMS

Матвиенко: Россия будет сбивать ракеты ATACMS, как и любые другие

Российские войска будут сбивать ракеты ATACMS, как и любые другие. На возможное возобновление поставок Киеву этого оружия отреагировала председатель Совфеда Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости.

Ранее в американском сенате заявили, что новый пакет военной помощи Украине, в который вошли ATACMS, может быть направлен получателю в конце апреля или первых числах мая.

ATACMS не смогут коренным образом изменить обстановки в зоне проведения спецоперации, считает Матвиенко. По ее словам, передача Киеву этих ракет является «показательным выступлением» перед выборами президента США. «Им надо к выборам подойти героями», — подчеркнула глава Совфеда.

Ранее историк конституции США и политический комментатор Дан Лазар допустил, что новый пакет американской помощи Украине может стать последним. Он добавил, что если Украине не удастся достичь радикальных изменений в зоне боевых действий, то наметившейся тенденции изменить не удастся. «Страна попросту не имеет шансов победить противника, у которого в четыре раза больше людей и в десять раз сильнее экономика», — пояснил Лазар.