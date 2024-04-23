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12:21, 23 апреля 2024Силовые структуры

МВД показало фото разыскиваемых за нападение на силовиков в Карачаево-Черкесии

МВД показало фото 5 разыскиваемых за нападение на силовиков в Карачаево-Черкесии

Фото: Telegram-канал СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике

МВД по Карачаево-Черкесии показало фото пятерых мужчин, которых разыскивают за нападение на силовиков в Карачаевске. Кадрами ведомство поделилось с «Лентой.ру».

Все разыскиваемые являются жителями республики. Трое из них носят бороды. В МВД отметили, что злоумышленники могут быть вооружены. В ведомстве призвали не вступать с ними в диалог и не пытаться задержать их самостоятельно.

Ранее в Следственном комитете России (СКР) заявили, что к обстрелу силовиков удалось установить причастность Руслана и Ахмата Элькановых, Казбека Джазаева, Руслана Семенова и Владимира Аверьянова.

Нападение на силовиков произошло ночью 22 апреля на улице Базарной. Мужчины открыли огонь по полицейским, а потом забрали их табельное оружие, боеприпасы и скрылись. В результате один сотрудник полиции попал в больницу, двоих спасти не удалось. После случившегося следователи возбудили уголовное дело по трем статьям.

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