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17:20, 23 апреля 2024Спорт

Названа дата первого судебного заседания по поводу экстрадиции Промеса из ОАЭ

Первое судебное заседание по поводу экстрадиции Промеса из ОАЭ пройдет 2 мая

Фото: Alexander Stupnikov / spartak.com / Globallookpress.com

Первое судебное заседание по поводу возможной экстрадиции в Нидерланды из ОАЭ нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса состоится в Дубае 2 мая. Дату назвал портал RTL Boulevard.

29 февраля Промеса задержали на погранконтроле в аэропорту Дубая за то, что он попал в аварию и покинул место происшествия. Спустя две недели футболист был арестован по запросу прокуратуры Нидерландов. Голландская сторона добивается экстрадиции спортсмена.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы, признав его виновным в контрабанде наркотиков. Летом 2023 года футболист получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом.

Контракт Промеса со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне он провел 17 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.

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      Алексей Гусев
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