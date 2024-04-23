Одноклубница назвала причину гибели 21-летней российской волейболистки

Волейболистка Халецкая заявила, что Михайлина погибла после нервного срыва

Игрок команды по пляжному волейболу «Заречье-Одинцово» Мария Халецкая назвала причину гибели 21-летней одноклубницы Арины Михайлиной. Ее слова приводит РИА Новости.

Волейболистка заявила, что Михайлина покончила с собой после нервного срыва. «Новость просто ужасная. Мы в полном шоке», — прокомментировала случившееся она.

О смерти спортсменки стало известно 22 апреля. Ей был 21 год. Волейболистку нашли вечером 21 апреля у общежития на юго-востоке Москвы. За час до смерти к ней приезжала скорая помощь. По словам тренера волейболистки Натальи Урядовой, спортсменка в день трагедии рассталась с молодым человеком.

Волейболистка становилась победительницей первенства России. Она выступала за молодежную сборную страны.